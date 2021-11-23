В Саратове стоит морозная и тихая погода

Сегодня, 23 ноября, в Саратове будет тихая и морозная погода, такой прогноз Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе -3 градусов, хотя по ощущениям на улице около -8. Небо затянуто плотными облаками. Дует слабый северо-западный ветер, отдельные порывы которого достигают 8 м/с.

В Саратовской области облачно, преимущественно без осадков. Утром и днём на дорогах будет гололед до 5 мм, а также изморозь до 19 мм. Ветер дует северный, его скорость 5-10 м/с. Температура колеблется от 0 до -5 градусов.

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