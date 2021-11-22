В Ершове прокуратура помогла сироте получить квартиру, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявительница, как сирота, еще в 2010 году была поставлена в очередь на квартиру из государственного жилого фонда области. Однако положенного помещения она так и не дождалась. Потребовалось вмешательство прокуратуры.

Прокурор Ершовского района подал в суд на региональное министерство строительства и ЖКХ. После этого заявительнице по договору найма предоставили однокомнатную квартиру в Ершове.

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