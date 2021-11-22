В Аткарске осудили присваивавшего чужие премии главбуха МКУ

В Аткарске вынесен приговор директору и главбуху МКУ «Централизованная бухгалтерия». Они обманывали сотрудников и присваивали премии.

В августе 2018 года главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» договорилась с директором и фиктивно устроила на работу в организацию мужа своей знакомой. Мужчина в учреждении не работал, но получал зарплату. С августа 2018 года по декабрь 2020 года обманом были получены более 265 000 рублей.

В июле 2019 года не чистый на руку главбух также обманула заведующую отделом одного из муниципальных учреждений культуры. Женщине начислили премию в 7 тысяч рублей, но бухгалтер обманом убедила ее, что произошла ошибка и деньги нужно вернуть. Такой же трюк она провернула с другой сотрудницей учреждения культуры: присвоены были 19 тысяч рублей.

Противоправные действия были выявлены сотрудниками регионального УФСБ России и прокуратурой района. Подсудимые вину не признали, тем не менее их приговорили к штрафам: директору присудили выплачивать 300 тысяч рублей, а главбуху 500 тысяч рублей, сообщает СУ СК по саратовской области.

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