«Накидали в голову»: Пьяная драка с ножом в душевой общежития в Энгельсе закончилась смертью одного из пострадавших

Фото следственного эксперимента Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе задержан и взят под стражу 27-летний мужчина, которого обвиняют в избиении до смерти соседу по общежитию.

Кровавая драма развернулась поздно вечером 14 ноября в общежитии на улице 148 Черниговской Дивизии.

Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В ходе проверки показаний на месте он рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

После застолья с приятелем 27-летний мужчина отправился в душевую комнату, где встретил своего 55-летнего соседа, который также был нетрезв. Началась потасовка, которая возникла из ссоры по поводу якобы громко включенной музыки.

Сначала молодой мужчина побеждал – он нанес несколько ударов в голову и по плечам старшего соседа. Тогда 55-летний мужчина достал находившийся при нем нож (в душе – прим. ред.) и сумел нанес им ранения в плечо и лопатку противника.

- Молодой человек повалил соседа себе на плечо, донес до общей кухни, где опустил на пол и ударил кулаками в голову, а потом добавил ногами по голове и телу. 55-летний мужчина смог подняться и уйти. Ночью ему стало плохо и другие соседи вызвали бригаду скорой помощи. Утром 15 ноября он скончался в больнице. Согласно судебно-медицинскому исследованию, его смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, перелома основания черепа, - рассказали в региональном СУ СКР.

Обвиняемый уже сейчас признал вину и раскаялся в том, что натворил.

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