Сотрудники ГБР выкинули из отделения почты в Саратове неадекватную старушку

Следователи СКР в Заводском районе Саратова начали проверку после жалоб в Инстаграм на действия сотрудников группы быстрого реагирования в почтовом отделении "Почты России" №15, которое расположено в доме № 6А по улице Орджоникидзе.

В группе «ЧП-Саратов» в Инстаграм сообщили, что днем 22 ноября в почтовое отделение пришла пожилая женщина, которая вела себя эмоционально. На просьбы работников почты покинуть помещение она не реагировала. Тогда персонал почтового отделения вызвал сотрудников службы охраны.

- Один из прибывших сотрудников схватил пожилую женщину, заломал руку и выпихнул в коридор на ледяной пол. При этом женщина ударилась головой о косяк и пол. Посетители вступились за пострадавшую, на что сотрудники отреагировали грубостью, - уточнили в региональном СКР.

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