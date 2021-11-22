Администрация не подтвердила жалобу саратовчанки на отсутствие отопления

Сегодня, 22 ноября, администрация Ленинского района Саратова не подтвердила жалобу жительницы Саратова на отсутствие отопления в течение двух недель.

Напомним, женщина написала в социальной сети, что по адресу 3-й Московский проезд, 12 уже две недели чуть теплые батареи.

В ответ чиновники сообщили, что по информации управляющей компании ООО «КиТ» температурные параметры системы теплоснабжение по указанному адресу подаются в соответствии с погодой на улице. Также заявки на недостаток отопления в управляющую организацию не поступали. Фондом капитального ремонта заключен договор с подрядной организацией на капремонт крыши. Администрация обещает напомнить подрядчику об обязательствах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.