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Происшествия23 ноября 2021 2:46

В убийстве мужчины в Заводском районе подозревают его 23-летнего сына

Убийца воткнул нож прямо в сердце саратовцу
Источник:kp.ru
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Следователями СК задержан подозреваемый в убийстве 51-летнего жителя Заводского района Саратова.

Как рассказали "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, возбуждено уголовное дело об убийстве и подозрение пало на 23-летнего сына погибшего. Сейчас молодой человек задержан, с ним проводят следственые действия, реашается вопрос о взятии его под стражу.

Как сообщалось ранее, в ночь с 21 на 22 ноября в квартиру дома по улице Азина вызвали полицию, которая нашла на полу в зале тело 51-летнего хозяина. Вызвала правоохранителей супруга погибшего.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стало колото-резаное ранение груди с повреждением сердца.

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