Комиссия по мобилизации доходов отыскала дополнительно 1,1 млрд рублей у саратовских предпринимателей

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В Саратовской области после проверок и бесед с предпринимателями они выплатили 163,5 млн рублей дополнительных налогов. Еще 744,4 млн рублей донесли в областную казну должники по НДФЛ и имущественным налогам. Таковы итоги работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет области. О достижениях по изыманию недополученных доходов за 10 месяцев 2021 года рассказал председатель правительства области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Всего после работы комиссии с предпринимателями в бюджет дополнительно поступило более 1,1 млрд рублей.

Бусаргин заявил, что выявлено 504 земельных участка, используемых не по целевому назначению, 3 888 объектов капстроительства с незарегистрированными правами собственности. Из них почти каждый третий пошел в регпалату, а значит начнет платить налоги. Легализовано 7 702 сотрудника, с которыми не были заключены трудовые договоры. Более 14 тысяч организаций с низкими зарплатами прошли через комиссию, работодатели взяли обязательства по повышению фонда оплаты труда на сумму 657,9 млн рублей.

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