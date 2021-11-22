Следователи начали проверку сообщения о том, что мужчина из Вольска упал в колодец и получил травмы, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, сегодня около 13:00 мужчина проходил мимо дома № 5а по улице Плеханова и упал в открытый колодец. Пострадавший попал в больницу.

Проводится доследственная проверка. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего.

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