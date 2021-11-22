Появился проект постановления о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности

Задержание Валерия Рашкина

Сегодня, 22 ноября, в базе Госдумы появились тексты проектов о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Дело о мертвом лосе приобретает для парламентария все более неприятный оборот.

В документе говорится, что Комиссия Госдумы по мандатным вопросам подготовила проект постановления о лишении неприкосновенности депутата Государственной думы Валерия Рашкина и возбуждении уголовного дела. Председатель комиссии Отари Аршиба подписал документ.

Напомним, Валерию Рашкину грозит уголовное преследование за незаконную охоту. Его задержали ночью, в лесу с тушей лося в багажнике. Разрешения на убийство животного у него не было.

Проект документа

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