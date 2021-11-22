Экс-прокурору Иванцову предъявлено обвинение за обман сироты

Экс-прокурору Владиславу Иванцову предъявлено обвинение за обман сироты, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области. 35-летний бывший правоохранитель оправлен под домашний арест. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предоставленным 51статьей Конституции РФ.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2020 года Ивануцов познакомился с девушкой-сиротой и убедил ее, что может оказать содействие в получении жилья, а когда 28 августа 2021 года девушка на общих основаниях получила жилищный сертификат на сумму 1 228 326 рублей, правоохранитель стал рассказывать, что именно он повлиял на выдачу сертификата и требовать 100 000 рублей за «помощь». Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По поручению Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате.

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