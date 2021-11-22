На Новый год в Саратове появится световая фигура лося

На Новый год Саратов украсят световой фигурой лося. Аукцион на приобретение праздничного украшения объявлен 18 ноября на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Служба благоустройства города», украшение набережной обойдется городскому бюджету 37,7 миллиона рублей. Помимо светодиодного лося на набережной должны появиться четыре оленя, медведь и белка, а также сверкающая арка и фигуры звезд.

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