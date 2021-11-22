В Энгельсе жилинспекция заинтересовалась квартирой, которую залило кипятком

Сегодня, 22 ноября, в Энгельсе жилинспекция начала проверку по ситуации с квартирой, которую залило кипятком. Семье с двумя детьми пришлось покинуть жилье.

- ГЖИ Саратовской области начала проверку по факту коммунальной аварии по адресу Менделеева, 5 в Энгельсе. В случае выявленных нарушений, будет выдано предписание на устранение нарушений. Инспектор будет следить за его исполнением. Дополнительные комментарии будут даны после проведения проверки, - пишут чиновники.

Напомним, ранее поступили сообщения о том, что там квартиру, в которой проживает семья с двумя детьми, затопило кипятком.

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