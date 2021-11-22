В Балашове живой нашлась 19-летняя девушка в черном пальто

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 22 ноября, живой нашлась пропавшая ранее 19-летняя девушка из Балашова, об этом пишут волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице ВКонтакте.

Живой нашлась 19-летняя Татьяна Никифорова, ее искали с 19 ноября. А сообщение от волонтеров появилось вчера, 21 ноября.

Активисты «Лиза Алерт» благодарят неравнодушных граждан и просят снять репосты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.