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Общество22 ноября 2021 12:19

Вячеслав Володин пообещал жестко наказывать хулиганов на дорогах

Наталия Калинина
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Сегодня, 22 ноября, на Совете Думы планируется обсудить предложения по ужесточению наказания за хулиганство на дорогах. Об этом пишут в телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина.

- Ситуации, когда устраивают гонки и лихачат ради успеха в социальных сетях – недопустимы. Это опасно не только участников дорожного движения, но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках. Нужно предложить жёсткие меры наказания для таких безответственных водителей и ввести уголовную ответственность, - заявил Вячеслав Володин.

Планируется ввести и конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия.

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