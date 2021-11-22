Жительница Саратова уже 2 недели живет без отопления

Сегодня, 22 ноября, жительница Ленинского района Саратова пожаловалась, что уже 2 недели живет без отопления.

Как пишет Виктория Коннова в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, в ее квартире уже две недели отопление работает очень слабо, батареи чуть теплые. Такая ситуация сложилась по адресу 3-й Московский проезд, 12.

- Му платим за тепло и хотим его получать, - возмущается горожанка и отмечает, что в ее доме затянулся обещанный ремонт крыши.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.