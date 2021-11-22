Житель Энгельса случайно поджег свою квартиру

Вчера, 21 ноября, в Энгельсе местный житель случайно поджег свою квартиру, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел в 22:21 в поселке Приволжский. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожар составила 1 квадратный метр.

По предварительным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, загорелось одеяло в кровати. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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