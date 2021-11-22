Саратовцам могут жаловаться напрямую в федеральный «Инцидент Менеджмент» через голосового помощника Алису

Через голосового помощника «Яндекс» - Алису - жители региона могут обратиться к исполнительной власти через систему «Инцидент Менеджмент». Туда поступит текстовое сообщение, которое «Алиса» преобразует из голоса пользователя.

- Не нужно думать и искать, где и как оставить жалобу. Голосовое обращение сразу будет доставлено в «Инцидент Менеджмент», — отметили в саратовском Центре управления регионом.

Активировать процесс можно фразой «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент». Голосовой помощник попросит рассказать о проблеме, назвать адрес. Если жалобщик захочет получить ответ, он придет на Яндекс.Почту.

Опция работает во всех приложениях и устройствах, в которых встроен голосовой помощник «Яндекса» – Алиса.

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