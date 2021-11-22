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Общество22 ноября 2021 11:28

Администрация Саратова «усилит работы» по уборке за птицами

Последствия «арт-обстрела» обещают устранить
Наталия Калинина
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В таком состоянии саратовцы застали детскую площадку

В таком состоянии саратовцы застали детскую площадку

Сегодня, 22 ноября, администрация Волжского района Саратова пообещала, что «усилит работы» по уборке за птицами. Так чиновники прокомментировали публикацию КП-Саратов по поводу неудовлетворительного состояния городской набережной.

Администрация муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что МБУ «Служба благоустройства города» дано поручение усилить работы по уборке территории Набережной Космонавтов, пишут чиновники.

Напомним, ранее жители города обратили внимание на то, что детская площадка на набережной покрыта толстым слоем птичьего помета.

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