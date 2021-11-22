В двух районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 22 ноября, в двух районах Саратова отключили воду, без нее остались десятки домов, о чем сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе произошла авария по адресу Московское шоссе, 7. На время ремонта отключена подача холодной воды для многоквартирных домов по улицам: Московское шоссе (дома №№1, 3, 5, 7, 7а, 9а); Керамическая (дом №6); Моторная (дома №№4-8, 12, 14, 16, 18), а также в частном секторе по адресам: 2-й и 3-й Петровские проезды, 2-я Елшанская; проезд Яблочкова, Керамическая, Моторная. Восстановить подачу воды планируется к 15:00.

По заявке потребителя в Волжском районе проходят работы на собственных коммуникациях по адресу: ул. Волжская, 24/26. Из-за них прекращена подача воды по адресам Первомайская, 65, 67, 69, 71; Некрасова, 37, 38/40; Григорьева, 46; Волжская, 2/10, 15, 16; Комсомольская, 27, 28/30. Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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