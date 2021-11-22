Присяжные рассмотрят дело молодого мужчины из Маркса, убившего бывшего тестя ударом ноги

В суд присяжных направлено уголовное дело об избиении до смерти 68-летнего мужчины в селе Бобровка Марксовского района Саратовской области. Мужчина умер после одного удара, который ему нанес бывший молодой зять.

ЧП произошло вечером 4 августа 2021 года во дворе одного из частных домов в селе Бобровка, где 26-летний мужчина, ударил бывшего тестя ногой в область грудь. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшего, но он умер еще по дороге в больницу, в машине «скорой».

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стал пневмоторакс, образовавшийся вследствие перелома трех ребер слева, - рассказали в региональном СУ СКР.

Бывший тесть своей вины пока так и не признал.

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