В международном конкурсе «Щелкунчик» примет участие 8-летняя саратовская пианистка

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Анастасия Адучаева из Саратова стала одной из самых юных участников XXII международного телевизионного конкурса «Щелкунчик».

Торжественное открытие XXII конкурса пройдет 29 ноября в Московской государственной академической филармонии.

Анастасия – самая юная участница вместе с пианистами Бенольель Гийом из Франции и Мяо Исюань из Китая и Канады.

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