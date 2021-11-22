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Звезды22 ноября 2021 9:42

В международном конкурсе «Щелкунчик» примет участие 8-летняя саратовская пианистка

Она стала одной из самых юных участниц конкурса
Источник:kp.ru
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Анастасия Адучаева из Саратова стала одной из самых юных участников XXII международного телевизионного конкурса «Щелкунчик».

Торжественное открытие XXII конкурса пройдет 29 ноября в Московской государственной академической филармонии.

Анастасия – самая юная участница вместе с пианистами Бенольель Гийом из Франции и Мяо Исюань из Китая и Канады.

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