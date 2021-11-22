Вячеслав Володин: вместо вещевых ярмарок и автостоянок – новый сквер

Сквер Петра I в Саратове

Сегодня, 22 ноября, в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин Саратов» рассказали о том, как площадь перед речным вокзалом Саратова превращается в благоустроенное общественное пространство. Там должен появиться сквер Петра I.

В сквере будут тропинки, лавочки, детская и спортивная площадки. Скоро там появятся подсветка и зеленая растительность: кустарники спиреи и липы.

В этом году суд постановил вернуть земельный участок под сквер в федеральную собственность, благодаря чему и стало возможно его создание.

Вячеслав Володин еще летом заявил, что эта земля должна стать «достоянием города и жителей».

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