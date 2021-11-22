Комитет образования Саратова возглавил Александр Блатман

Александр Блатман

Утром на совещании в администрации города был представлен новый глава комитета по образованию, им стал Александр Блатман.

Михаил Исаев представил нового председателя комитета по образованию и подчеркнул, что его кандидатура была согласована в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Блатман являлся до сих пор зампредом комитета горадминистрации по экономическим вопросам, а ранее работал на должностях заместителя главы администрации Заводского и Волжского района по социальной сфере.

В своем Инстаграм Блатман отметил, что "работа предстоит непростая" и призвал работников образования, учащихся и их родителей к сотрудничеству. Он заметил также, что открыт к диалогу и все вопросы и предложения можно направлят ему напрямую или в аккаунт в Инстаграме или в мессенджерах Viber b WhatsApp по номеру 89271485588

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