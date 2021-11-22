Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 9:00

Комитет образования Саратова возглавил Александр Блатман

Нового руководителя комитета образования Саратова представил мэр Исаев
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Александр Блатман

Александр Блатман

Утром на совещании в администрации города был представлен новый глава комитета по образованию, им стал Александр Блатман.

Михаил Исаев представил нового председателя комитета по образованию и подчеркнул, что его кандидатура была согласована в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Блатман являлся до сих пор зампредом комитета горадминистрации по экономическим вопросам, а ранее работал на должностях заместителя главы администрации Заводского и Волжского района по социальной сфере.

В своем Инстаграм Блатман отметил, что "работа предстоит непростая" и призвал работников образования, учащихся и их родителей к сотрудничеству. Он заметил также, что открыт к диалогу и все вопросы и предложения можно направлят ему напрямую или в аккаунт в Инстаграме или в мессенджерах Viber b WhatsApp по номеру 89271485588

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.