В Вольске капитан корабля слил со своего судна топлива на 104 тысячи

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Капитан дизель-электрохода на Волге в районе Вольска решил подзаработать и слил 2272 кг топлива в другой корабль. Руководство организации его на этом поймало, заявление о краже топлива поступило в региональный СУ СКР.

Как рассказали в Следственном комитете, все произошло еще 14 июня 2021 года в акватории Волги у Вольского района. 38-летний капитан из Энгельса откачал через шланг из топливной цистерны, установленной на палубе, топливо в объеме 2272 кг. Его перелили в другое судно, капитан получил деньги, а его организация ущерб в 104 227 рублей.

Следователи СКР из Вольска сейчас возбудили уголовное дело о растрате с использованием служебного положения.

Кадр из фильма "День радио"

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