На 22 ноября в Саратовской области из-за коронавируса закрыты 34 класса и 11 групп в детских садах, об этом сообщает министерство образования региона.

Из-за угрозы распространения коронавируса в регионе закрыты 11 групп в 10 детских садах, 34 класса в 27 школах, а также три группы в двух профорганизациях Балашовского района.

На карантин по ОРВИ отправлены 17 классов в девяти школах.

В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 600 студентов из 25 групп.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.