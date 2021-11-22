Саратовцы все меньше надеются на личные сбережения к старости

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Более трети опрошенных жителей Саратова планируют, что после выхода на пенсию продолжат работать. То, что жить они будут в основном на зарплату после достижения пенсионного возраста уверены 34% саратовцев. Почти столько же – 32%, надеются, что им будет хватать государственной пенсии. Еще два года назад на зарплату в старости надеялись 23%, а на пенсию – 29% опрошенных жителей Саратова. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела компания SuperJob.

Сократилось число тех, кто рассчитывает в старости на личные сбережение. Если два года назад об этом говорили 12% опрошенных, то сейчас только 9%.

Средний достойный уровень пенсии саратовцы обозначили в 40,5 тыс. руб. в месяц. Это на почти на четыре тысячи больше, чем назвали в 2020 году.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие более 32 тыс. респондентов из всех округов страны.

Кстати, при опросе по всей стране выяснилось, что на помощь детей рассчитывает только один человек из 100.

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