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Общество22 ноября 2021 8:13

Радуга в ноябре удивила жителей Саратова

Снимками горожане делятся в соцсетях
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Радуга над Саратовом

Радуга над Саратовом

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 22 ноября, над Саратовом заметили радугу. Горожане делятся снимками в соцсетях.

Снимками делятся в соцсетях

Снимками делятся в соцсетях

Пару кадров сделал и наш корреспондент. Если ехать по энгельсскому мосту, можно увидеть, что радуга раскинулась практически надо всем городом.

Напомним, синоптики регионального гидрометцентра обещают прохладную, с потеплением к концу, неделю.

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