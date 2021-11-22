Радуга в ноябре удивила жителей Саратова

Радуга над Саратовом
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 22 ноября, над Саратовом заметили радугу. Горожане делятся снимками в соцсетях.
Снимками делятся в соцсетях
Пару кадров сделал и наш корреспондент. Если ехать по энгельсскому мосту, можно увидеть, что радуга раскинулась практически надо всем городом.
Напомним, синоптики регионального гидрометцентра обещают прохладную, с потеплением к концу, неделю.
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