Жительница Саратова пострадала в аварии на перекрестке

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 21 ноября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадала женщина, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась в 17:20 напротив дома № 44/1 по проспекту Строителей. 31-летний молодой человек на Renault Logan нарушил правила проезда перекрестка и врезался в ВАЗ-2114, за рулем которого сидел 25-летний парень.

В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля: с травмами она госпитализирована в медицинское учреждение.

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