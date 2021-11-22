Саратовская область оказалась на последних местах по уровню зарплат

Сегодня, 22 ноября, был опубликован рейтинг регионов по уровню зарплат. Саратовская область оказалась на последних местах в списке. Регион занимает 56 позицию из 85 в стране.

Как сообщают аналитики, 18,9 процентов саратовцев зарабатывают менее 15 тысяч в месяц. Более ста тысяч в месяц получают всего 2,3 процента жителей региона. Самыми распространенными являются зарплаты в диапазоне от 17 до 37 тысяч.

Лидером списка стал Чукотский автономный округ, где более 100 тысяч получает 46,2 процента жителей.

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