Конец этой недели в Саратовской области будет теплым и без осадков

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала о погоде в Саратовской области на предстоящую неделю.

По прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидается понижение температурного фона. В ближайшие сутки – до 0- -5, при прояснении до -10°C. Завтра днём – +1 - -4, местами небольшие осадки.

- Естественно, при таких температурах замерзнет всё на дорогах, образуется гололедица, - предупредила синоптик.

В среду – самый холодный день. Ночью: -4 - -9, при прояснении – до -15°С. Днем: -1 - -6. Без осадков.

В четверг местами снег, мокрый снег. Ночью: 1-6 мороза, на Севере при прояснении до -11°С. Днём: -3 - +3. Сильный западный ветер – местами в порывах до 15-17 метров в секунду.

В пятницу ветер сменит направление на южное – 6-11 метров в секунду. Ночью: +1 - -4, при прояснении до -11°С. Днём: +3 - -2.

- Температурный фон приближается к климатической норме. Чуть выше будет в четверг-пятницу.

В Саратове в ближайшие сутки: ночью – 3-5 холода, днём – 1-3. Послезавтра: ночью – от 6 до 8 мороза, днём – 3-5. В четверг: ночью – -3 – -5, днём – около нуля. В пятницу: ночью – 0 – -2, днём – 0 – +2. Без существенных осадков.

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