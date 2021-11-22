Жилой дом сгорел в Саратовской области рано утром 22 ноября

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Рано утром 22 ноября в Лысогорском районе пожар уничтожил жилой дом.
Сигнал о пожаре в жилом доме в микрорайоне Восточный районного поселка Лысые горы поступил в МЧС в пять часов утра.
На тушение выехали два расчета.
На пожаре никто не пострадал, но дом сгорел почти полностью – на площади 64 кв. метра.
По предварительным данным МЧС, причина пожара - неправильное использование печи.
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