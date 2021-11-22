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Происшествия22 ноября 2021 7:54

Жилой дом сгорел в Саратовской области рано утром 22 ноября

Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Рано утром 22 ноября в Лысогорском районе пожар уничтожил жилой дом.

Сигнал о пожаре в жилом доме в микрорайоне Восточный районного поселка Лысые горы поступил в МЧС в пять часов утра.

На тушение выехали два расчета.

На пожаре никто не пострадал, но дом сгорел почти полностью – на площади 64 кв. метра.

По предварительным данным МЧС, причина пожара - неправильное использование печи.

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