После смерти школьника в Балаково возбуждено уголовное дело

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После смерти 9 ноября ученика одной из балаковских школ, следователями СКР по Балаково возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, утром 9 ноября 16-летний учащийся обратился в школьный медпункт с жалобой на самочувствие. Медицинский работник школы пытался оказать ученику первую помощь, и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В реанимации больницы через некоторое время юноша скончался.

Сейчас в школе и больнице изъяты необходимые медицинские документы, по которым будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. В региональном СУ СКР сообщили, что будет проведен ряд других необходимых экспертных исследований.

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