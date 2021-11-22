В Волжском районе велосипедист устроил ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 21 ноября, в Волжском районе Саратова велосипедист устроил ДТП, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария случилась с в 21:06 напротив дома № 85 по улице Челюскинцев. 25-летний велосипедист мужчина 1996 г.р., управляя велосипедом не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «Лада Гранта», в котором сидел 31-летний молодой человек.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

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