Николай Панков: стадиону «Юность» в Вольске нужен ремонт

Николай Панков пообщался с жителями
Сегодня, 22 ноября, Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, как посетил стадион «Юность» в Вольске.
По словам парламентария, это важный объект нуждается в ремонте.
- С вольчанами говорили о необходимости реконструкции стадиона «Юность». Горожане его очень любят и в нем нуждаются. Уже с утра здесь занимаются люди. Они отметили, что результаты благоустройства в Вольске на лицо. Отремонтированы тротуары, пешеходная зона, продолжается реконструкция набережной, - пишет Николай Панков.
Депутат Госдумы также отметил, что сейчас «Юность» находится в плохом состоянии. Трибуны и покрытие нуждаются в ремонте.
- На этой неделе в Госдуме утверждаем федеральный бюджет. Постараюсь привлечь финансирование на этот важный для людей объект, - заключил Николай Панков.
Стадион пользуется популярностью
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