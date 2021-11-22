Комиссия Саратовской облдумы рекомендовала лишить полномочий депутата Сергея Курихина

Вопрос с лишением Курихина полномочий решится в ближайшее время

В Саратовской областной думе 22 ноября состоялось очередное заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами.

На повестке было решение по поводу обнаруженных ранее нарушений в декларации депутата Сергея Курихина.

Ранее председатель комиссии Алексей Антонов сообщал, что после обсуждения, которое состоялось в начале ноября, решение комиссии будет озвучено 22 ноября.

Антонов отметил, что заседание открытое, присутствуют СМИ. Из 12 членов комиссии присутствуют 9.

Рассматривалась достоверность информации о доходах Курихина за 2020 год на основе письма прокуратуры от 19 октября, где говорилось о неисполнении требований предоставлять сведения о доходах в частности, не отражены жилой дом, отмечено неоднократное использование депутатского статуса в личных целях.

Антонов подчеркнул, что проверка облдумы прошла по предложению прокуратуры, Курихин неоднократно информировался о ней. Комиссия заседала 1, 3 и 10 ноября и установила, что Курихин не соблюдал запреты, установленные антикоррупционным законодательством, а также предоставил в облдуму заведомо недостоверные сведения о доходах. На основании этого комиссия рекомендовала рассмотреть на ближайшем заседании лишение депутатских полномочий Сергея Курихина. Решение комиссии озвучил Алексей Антонов.

Рассмотрение вопроса о снятии депутатских полномочий может быть назначено уже на ближайшее заседание областного парламента, которое состоится 24 ноября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.