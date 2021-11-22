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Происшествия22 ноября 2021 5:00

Два человека пострадали при массовом ДТП в Кировском районе

Виновник аварии не пострадал
Источник:kp.ru
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Авария в Кировском районе

Авария в Кировском районе

Фото: ГИБДД по Саратову

Вечером 21ноября у дома № 6 по 1-му проезду Танкистов в Саратове столкнулись три машины.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, виновником стал 24-летний водитель ВАЗ-2111, который сначала врезался в Ford Focus а потом в Renault Logan.

Прибывшие медики госпитализировали двух человек Logan – 28-летнего мужчину и 18-летнюю девушку.

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