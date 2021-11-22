Ночью в Заводском районе Саратова зарезали мужчину

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Заводском районе

Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 51-летнего мужчины.

В ночь с 21 на 22 ноября прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире дома по улице Азина убитого хозяина квартиры. Тело 51-летнего мужчины лежало в зале на полу, при осмотре следователями СКР и судмедэкспертом выявлено ранение в области груди справа.

Как уточнили в региональном СУ СКР, сотрудников полиции на место происшествия вызвала супруга погибшего.

В настоящее время следователями вместе с полицией ведется розыск убийцы.

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