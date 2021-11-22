Легкий дождь будет в Саратове ночью

Ночной пасмурный Саратов

Сегодня ночью, 22 ноября, легкий дождь будет в Саратове. Погода остается пасмурной, такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется от +1 с утра до +5 днем. Небо затянуто плотными облаками, утром будет туман. Время от времени может идти легкий дождь. Дует западный ветер, отдельные порывы которого достигают 15 м/с.

В Саратовской области облачно, местами осадки в виде мокрого дождя и снега. Ветер дует западный, его скорость составляет 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура колеблется от +2 до +7 градусов.

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