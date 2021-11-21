В Саратове изменятся 7 автобусных маршрутов и один троллейбусный. Соответствующее постановление подписал Михаил Исаев.

Троллейбусный маршрут № 5А теперь ходит не до Музейной площади, а до Ильинской.

Что касается автобусных маршрутов, то:

8А будет ходить по улицам Чехова, Антонова и Топольчанской

30 продляют до улицы Кузнецова

31 теперь будет ходить по улице Менякина

35 будет заезжать в ГУЗ «Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н. Р. Иванова» при движении в обе стороны

80 должны продлить до гипермаркета «Магнит» на улице Блинова

108 также будет заезжать в ГУЗ «Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н. Р. Иванова»

110 должны продлить до Лучевого проезда.

Планируется также отменить маршруты № 17 и № 82.

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