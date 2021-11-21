Птичий «арт-обстрел» на набережной Саратова шокировал горожан

На качели лучше не садиться

Сегодня, 21 ноября, жители Саратова пожаловались в социальной сети на птичий «арт-обстрел» на одной из детских площадок.

- Терминатор 6: Восстание саратовских птиц, - с таким заголовком опубликованы снимки в сообществе Saratov.lovee в Инстаграм.

"К деньгам"

Горожане жалуются, что вороны уже «протестировали отреставрированную набережную и им она явно не понравилась». На предоставленных снимках запечатлена площадка недалеко от Бабушкиного взвоза. Она покрыта толстым слоем птичьего помета. Что так привлекло пернатых в детских горках и качелях – неизвестно. Но факт остается фактом: на данный момент площадка к использованию непригодна. Впрочем, в комментариях горожане отметили, что это должно быть к деньгам.

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