Под Саратовом утонул глава Приволжской книжной палаты

Фото: СУ по Саратовской области

Вчера, 20 ноября, в Саратовском районе погиб 57-летний глава Приволжской книжной палаты Владимир Иванов. Он утонул во время рыбалки.

По предварительным данным, это случилось утром под селом Вязовка. Мужчина прибыл туда, чтобы порыбачить на моторной лодке. Он доплыл до одного из островов, но потом рассказал родственникам и приятелю, что хочет вернуться из-за плохой погоды. Больше на связь он не выходил.

К вечеру родные забеспокоились и начали поиски. Утром спасатели обнаружили лодку, а заетм и тело погибшего. Сейчас СУ СК по Саратовской области ведет установление всех обстоятельств произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.