В Саратове 21-летнюю девушку придавило сваей

Девушку придавило железобетонной сваей на предприятии Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело о травме на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитета, несчастный случай произошел еще 14 августа на одной из организаций Ленинского района.

По версии следствия, утром лаборант по физико-механическим испытаниям в формовочном цеху проверяла на прочность железобетонные сваи. Те были уложены на выгрузную телегу, как оказалось, неровно. Одна из свай соскользнула и упала на 21-летнюю девушку, придавив ее. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии — с травмами груди, живота, позвоночника и внутренних органов.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП и ищут доказательства для привлечения к ответственности должностного лица.

Следователи СК останавливают все обстоятельства ЧП Фото: СУ СКР по Саратовской области

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