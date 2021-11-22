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Происшествия22 ноября 2021 2:51

В Саратове 21-летнюю девушку придавило сваей

ЧП случилось на одном из предприятий
Источник:kp.ru
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Девушку придавило железобетонной сваей на предприятии

Девушку придавило железобетонной сваей на предприятии

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело о травме на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитета, несчастный случай произошел еще 14 августа на одной из организаций Ленинского района.

По версии следствия, утром лаборант по физико-механическим испытаниям в формовочном цеху проверяла на прочность железобетонные сваи. Те были уложены на выгрузную телегу, как оказалось, неровно. Одна из свай соскользнула и упала на 21-летнюю девушку, придавив ее. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии — с травмами груди, живота, позвоночника и внутренних органов.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП и ищут доказательства для привлечения к ответственности должностного лица.

Следователи СК останавливают все обстоятельства ЧП

Следователи СК останавливают все обстоятельства ЧП

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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