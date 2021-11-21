В Энгельсе кипяток затопил семью с двумя детьми

Поступило сообщение о том, что квартиру семьи в Энгельсе затопило кипятком. Сегодня, 21 ноября, в СУ СК по Саратовской области рассказали о начале проверки.

По имеющейся информации, 12 ноября 2021 года по адресу Менделеева, 5 в Энгельсе произошел пожар, из-за которого начала протекать отопительная труба. Одну из квартир затопило. 15 ноября 2021 представители управляющей компании составили акт о затоплении, но ничего не устранили. На следующий день в доме окончательно прорвало батарею, и квартиру залило кипятком.

Хозяевам квартиры пришлось сорвать обои, поднять полы, вынести мебель. Потоп все еще продолжается. Семье с двумя маленькими детьми пришлось срочно искать себе другое жилье.

По данному факту организована доследственная проверка.

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