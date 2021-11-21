Николай Панков: кто-то должен ответить за задержку ремонта больницы в Терсе

Николай Панков встретился с жителями Терсы

Вчера, 20 ноября, Николай Панков посетил село Терса в Вольском районе Саратовской области. Об итогах встречи он рассказал в своем телеграм-канале «Пара Слов».

Жители села рассказали парламентарию, что работы по ремонту больницы до сих пор не начались. Хотя средства на это уже были выделены. В здании протекает крыша.

- Я все обещания выполнил, а вот кто-то должен ответить, почему пока не могут пустить в дело полученное финансирование, - отметил Николай Панков.

Депутат Госдумы напомнил, что с ремонтом поликлиники и стационара в Елшанке Воскресенского района также возникли проблемы и заключил, что в этих случаях требуется вмешательство регионального минздрава.

- В Терсе жители рассказали, как разрушающееся здание бывшего общежития угрожает безопасности прохожих. Со своей стороны, готов направить обращение в прокуратуру, чтобы защитить интересы людей, - поделился парламентарий и напомнил, что летом там начали ремонт памятника героям-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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