Фото: Лиза-Алерт Саратов

В Балашове пропала 19-летняя девушка в черном пальто. Сегодня, 21 ноября, волонтеры «Лиза Алерт» рассказали об этом в своей группе ВКонтакте.

Пропала 19-летняя Татьяна Никифорова. 19 ноября 2021 года она ушла из дома и не вернулась. Рост пропавшей составляет 168 сантиметров, она худощавого телосложения, имеет серые глаза, каштановые и короткие волосы. В день исчезновения на ней были черное длинное пальто и черные сапоги.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обращаться по телефону 8 905 385 03 88 инфорг Марина.

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