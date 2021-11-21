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Здоровье21 ноября 2021 9:24

В Саратовской области еще 21 человек скончался от коронавируса

Наталия Калинина
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В Саратовской области еще 21 человек скончался от коронавируса. Сегодня, 21 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от COVID-19 в регионе.

За последние сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончались двенадцать женщин и девять мужчин в возрасте от 51 года до 86 лет. Всего жертвами COVID-19 стали 4403 саратовца.

Напомним, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 114 735 человек.

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