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Происшествия21 ноября 2021 7:31

В Новоузенском районе парень на «Ладе» слетел с дороги и попал в больницу

Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 21 ноября, в Новоузенском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария случилась в 3:20 на 126 километре трассы «Урбах-Ждановка-Александров Гай». 27-летний водитель ВАЗ-21101 не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован.

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