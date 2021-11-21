В Новоузенском районе парень на «Ладе» слетел с дороги и попал в больницу

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 21 ноября, в Новоузенском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал молодой человек, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария случилась в 3:20 на 126 километре трассы «Урбах-Ждановка-Александров Гай». 27-летний водитель ВАЗ-21101 не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.