Сегодня, 21 ноября, в трех районах Саратова жители остались без воды, о чем сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе ведутся работы по адресу: Сокурский тракт, 13, корпус 1. До 20:00 прекращена подача воды для абонентов по адресам 1-й Сокурский проезд и Универсальная. Авария также произошла на городском водопроводе по адресу Ломоносова,6. До полуночи прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Ломоносова, 3,3а,4,5,5а,6,8.

В Кировском районе отключение проходит по адресу Волгоградская,14. До полуночи остались саратовцы по адресам Волгоградская, 14,18; ч/сектор в квадрате улиц: Генерала Захарова - Ракетная - Часовая - 1 Ямской проезд.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении в Заводском районе.

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