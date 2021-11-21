Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 20 ноября, на подъезде к Саратову перевернулась «Нива», в аварии пострадали два человека.

Авария произошла в 23:40 в Балашовском районе. 41-летний мужчина на «Ниве» не справился с управлением и слетел с дороги.

В результате ДТП пострадали два человека: водителю назначено амбулаторное лечение, в 36-летний пассажир попал в больницу.

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